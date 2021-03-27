شكرا لقرائتكم خبر عن مزيج بين الضوء والموسيقى.. عروض حصرية في "نور الرياض" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفال نور الرياض عن مجموعة من العروض الفنية والموسيقية الحصرية كجزء من الفعاليات المقدّمة (افتراضياً) للجمهور من خلال تعاون مع Freqways و مدل بيست (MDLBEAST) حيث يشارك بها مجموعة من المواهب الموسيقية المميزة اليوم السبت الموافق 27 مارس 2021.

ويهدف احتفال نور الرياض إلى تجسيد روح الإبداع من خلال استقطابه للفنانين والمبدعين في مجال فنون الضوء والموسيقى من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، ويمزج هذا التعاون بين المجالين حيث يشارك ثنائي التوزيع الموسيقي أمين عقيل وحمزة علي “Hats & Claps” إلى جانب عازفة الكمان والمنسقة والمنتجة الموسيقية "كيان" بوصلات فنية موسيقية يتم عرضها حصرياً على المنصات الإلكترونية الرسمية لاحتفال نور الرياض في الفترة المسائية من الساعة 8م إلى 9م.

ويُعدّ احتفال "نور الرياض" في نسخته الأولى تحت شعار "تجمعنا سماء واحدة" باكورة برامج مشروع "الرياض آرت" الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله- بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله.

والجدير بالذكر هو أن منصة Freqways من مدل بيست هي تجربة طيران افتراضية، تضم منسقي أغاني يؤدون عروضهم في مواقع مختلفة حول العالم، وقد تم إطلاقها في يونيو 2020 كبديل للاحتفالات الموسيقية الواقعية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".