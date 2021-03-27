شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح وأتربة تحجب الرؤية في الرياض حتى الـ10 مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا، حذر فيه من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض، اليوم، و‏تشمل "الخرج - الدرعية - الدوادمي - الزلفي - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - عفيف"، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى العاشرة مساءً.‏