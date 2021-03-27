السعودية | «الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_ الرياض
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مزايا خدمة التعريف الإلكتروني في الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.
وتشمل هذه المزايا:
• توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في الأحوال المدنية.
• تسهم الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.
• الخدمة تغني عن استخدام الورق