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السعودية | «الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_ الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مزايا خدمة التعريف الإلكتروني في الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.

وتشمل هذه المزايا:

• توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في الأحوال المدنية.

• تسهم الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

• الخدمة تغني عن استخدام الورق

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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