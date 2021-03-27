ضبط مواطن تعمد إتلاف جهاز للرصد الآلي بالقصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - القصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول، يتلف جهازًا للرصد الآلي.

إتلاف جهاز رصد آلي:

وفي التفاصيل: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي لشخص قام بإتلاف جهاز رصد آلي، وتوثيقه لذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية- بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

الإحالة لفرع النيابة:

وأضاف السحيباني أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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