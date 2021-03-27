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شاهد الصور.. عقبة ضلع تواصل التربص بقائدي المركبات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

شاهد الصور.. عقبة ضلع تواصل التربص بقائدي المركبات

إصابات خطرة في حادثين بينهما 8 ساعات

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أبها


باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر، في عسير حادثين خلال الساعات الأخيرة، الأول منهما وقع في تمام الساعة الخامسة مساء حيث وقع تصادم بين مركبتين تويوتا لاندكروزر صالون وشاص تويوتا حوض وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب مركبة ونجاة قائدها ومرافقه

فيما وقع حادث انقلاب ثانٍ بنفس الطريق عند الساعة الثانية فجر اليوم وبقرب من موقع الحادث السابق كان لمركبة نوع نيسان جيب ونجاة قائدها ومرافقه دون إصابات بعد انحراف مركبتهما وانقلابها فوق عبارة لتصريف السيول.

شاهد الصور.. عقبة ضلع تواصل التربص بقائدي المركبات - متابعات الخليج 365

أسباب حوادث عقبة ضلع

وتعود الأسباب في وقوع حادث أمس وفجر اليوم الذي لا يفصل بينهما 8 ساعات في الوقت ولا يبعد بينهما إلا مسافة الكيلو والنصف تقريباً وحسب كلام قائد المركبة في الحادث الثاني لـ ” متابعات الخليج 365 ” إلى عدم ازدواجية الطريق كذالك عدم تقيد بعض السائقين المتهورين بالأنظمة المرورية والتجاوز الخاطئ، مشيرًا إلى أن ما حدث له نتيجة تجاوز إحدى المركبات لمركبة أخرى واعترضت طريقه.

حادث انقلاب بعقبة ضلع غرب مدينة ابها

ازدحام وتكدس

وذكر بعض المسعفين المتطوعين من المارة لـ ” متابعات الخليج 365” أن السرعة الزائدة أحد الأسباب وذلك بالرغم من وجود أكثر من 51 جهازاً لرصد السرعة على امتداد الطريق من أبها الى كوبري رجال ألمع لم تردع أو تحد من مسلسل الحوادث الذي نشاهده أمامنا ونسمع عنه وأصبح شبه يومي نتيجة الكثافة الكبيرة لأعداد المركبات من وإلى أبها ومحافظة الدرب، وخصوصاً في وقت الشتاء وينتج عن ذلك حوادث قد تشهد إصابات خطيرة ووفيات ولا يمكن أن تنتهي هذه المعاناة إلا مع ازدواجية الطريق، متأملين بأن تعمل هيئة تطوير عسير على ازدواجية طريق عقبة ضلع وكل شريان يؤدي إلى مدينة أبها وتجعله من أولوية مشاريعها.

إصابة ثلاث أشخاص بحادث سير بعقبة ضلع الجهات الأمنية تباشر حادثاً وقع بعقبة ضلع غرب مدينة ابها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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