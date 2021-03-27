شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحذر «المولات»: الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمتسوقين أو الإغلاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين «المولات» من التهاون في مراعاة الطاقة الاستيعابية لها وعدم السماح بدخول أعداد زائدة من المتسوقين، مشدداً على أن ذلك سيعرضها للإغلاق وتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

وقال الحسين في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «الأيام الماضية تمت ملاحظة ازدحام في بعض «المولات» وتشدد الوزارة على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية ومنع دخول العدد الزائد من المتسوقين والفرق الرقابية بوزارة التجارة ستطبق العقوبات النظامية وإغلاق المولات غير الملتزمة فوراً».

كما دعا الحسين المتسوقين إلى تجنب الدخول إلى المنشآت المزدحمة حفاظاً على صحتهم.