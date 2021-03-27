شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين»: إعادة تسيير الرحلات ابتداءً من الأربعاء القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن قطار الحرمين السريع عن إعادة تسيير الرحلات ابتداءً من الأربعاء القادم 31 مارس بواقع 24 إلى 30 رحلة يومياً وزيادتها خلال شهر رمضان من 40 إلى 54 رحلة.

وستشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وكان «قطار الحرمين» قد حدد 15 مارس موعداً لبدء حجز وإصدار التذاكر للراغبين بالسفر عبر الموقع الإلكتروني، تمهيداً لإعادة التشغيل.