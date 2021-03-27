اخبار السعوديه

«قطار الحرمين»: إعادة تسيير الرحلات ابتداءً من الأربعاء القادم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين»: إعادة تسيير الرحلات ابتداءً من الأربعاء القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن قطار الحرمين السريع عن إعادة تسيير الرحلات ابتداءً من الأربعاء القادم 31 مارس بواقع 24 إلى 30 رحلة يومياً وزيادتها خلال شهر رمضان من 40 إلى 54 رحلة.

وستشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وكان «قطار الحرمين» قد حدد 15 مارس موعداً لبدء حجز وإصدار التذاكر للراغبين بالسفر عبر الموقع الإلكتروني، تمهيداً لإعادة التشغيل.


محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا