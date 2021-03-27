شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من "التجارة" بشأن ازدحام المولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة التجارة من وجود ازدحام في بعض المولات، كما شددت على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية ومنع دخول العدد الزائد من المتسوقين.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة ستطبق العقوبات النظامية وإغلاق "المولات" غير الملتزمة فوراً، حيث دعت المستهلكين لتجنب دخول المنشآت المزدحمة، والتسوق عبر المتاجر الإلكترونية.

وأوضحت أنه حرصا على الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا فإنها تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأبرزها الالتزام بالطاقة الاستيعابية والتزام المتسوقين بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس الحرارة والتطهير والتعقيم.