شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الصحة يوجه رسالة للممارسين الصحيين في مركز الدريعية بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة شكر لأبطال الصحة في مركز صحي الدريعية بمنطقة جازان بمناسبة حصولهم على جائزة التميز خلال شهر فبراير ٢٠٢١م.
وقال توفيق الربيعة في مقطع فيديو:"الزملاء والزميلات بمركز صحي الدريعية بمنطقة جازان أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على جهودكم المباركة لخدمة المرضى والمراجعين والتي أسهمت في تميز خدمات المركز وحصوله على جائزة التميز لشهر فبراير 2021".
وأضاف:"هذا ليس مستغربا على أبطال الصحة من أمثالكم، فقد تعودنا منكم البذل والعطاء لتلبية احتياجات المرضى وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم"، مشيرا:"فخور بكم وما حققتموه من نجاح وتميز متمنيا لكم دوام التوفيق لخدمة الوطن ومواطنيه".