شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الصحة يوجه رسالة للممارسين الصحيين في مركز الدريعية بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة شكر لأبطال الصحة في مركز صحي الدريعية بمنطقة جازان بمناسبة حصولهم على ‎جائزة التميز خلال شهر فبراير ٢٠٢١م.

وقال توفيق الربيعة في مقطع فيديو:"الزملاء والزميلات بمركز صحي الدريعية بمنطقة ‎جازان أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على جهودكم المباركة لخدمة المرضى والمراجعين والتي أسهمت في تميز خدمات المركز وحصوله على جائزة التميز لشهر فبراير 2021".

وأضاف:"هذا ليس مستغربا على أبطال الصحة من أمثالكم، فقد تعودنا منكم البذل والعطاء لتلبية احتياجات المرضى وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم"، مشيرا:"فخور بكم وما حققتموه من نجاح وتميز متمنيا لكم دوام التوفيق لخدمة الوطن ومواطنيه".