شكرا لمتابعة خبر عن السياحة توضح شروط ترخيص مرفق النزل و الكبائن الفندقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة السياحة لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة واستحدثت اللائحة عدة أنواع من السكن الفندقي في المملكة لعل أبرزها النزل (الفندق) والكبائن الفندقية.

وأوضحت وزارة السياحة أنه من أبرز شروط تراخيص مرفق النزل الفندقي والكبائن؛ هو عدم السماح بوجود غرف أو كبائن مشتركة للرجال والنساء، ويجب تخصيص المنشأة كاملة إما للرجال أو للنساء؛ وفقًا للبند الثاني من شروط الترخيص.

يقصد بـ "النزل الفندقي" مرفق إیواء سیاحي منخفض التكلفة، ومزودًا بمرافق بسیطة، ویستھدف بشكل أساسي الشباب والرحالة والمسافرین الأفراد؛ حیث یتم تشغیل وإدارة ھذا النوع من مرافق الإیواء السیاحي بشكل مستقل، ویوجد ممیزات مشتركة بین جمیع أنواع النزل.

وتتكون الكبائن الفندقية من وحدات صغيرة ذات مساحة محدودة يوجد بها سرير وتلفاز وتكييف وتجهيزات أخرى، ويكون بينها وبين الكبائن الأخرى حاجز فاصل، وبها دورات مياه مشتركة فيما يُعرف أوروبيًّا بفنادق "الهوستل".