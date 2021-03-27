شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحميد" يرد على شائعات حول احتواء لقاح كورونا على شريحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مدير عام التسويق والتوعية بوزارة الصحة أنس الحميد، أن الشائعات المتداولة التي تشير إلى إن لقاح كورونا مؤامرة ويحتوي على شريحة لمراقبة الأشخاص غير صحيحة

وتحدث الحميد عن حملة خذ الخطوة قائلا أن الهدف الأساسي هو أخذ الخطوة لتلقي اللقاح للعودة إلى الحياة الطبيعية بداية من الجرعة الأولى والإلتزام بالإجراءات الاحترازية ثم تلقي الجرعة الثانية

وتابع الحميد أن أهم حافز للقاح هو حماية للأسرة والنفس والمجتمع من فيروس كورونا ، مشيرا إلى انطلاق مبادرات عديدة من القطاع الخاص كتخفيضات للمحصنين .

وأضاف أن "آثار الحملة كانت رائعة ، حيث هناك تزايد في أعداد المسجلين في تطبيق صحتي ، حيث وصل عدد المسجلين أكثر من 6 مليون ".