شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 355 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 376,558 حالة، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6643 حالة وفاة.