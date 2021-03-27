شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه برياح وأتربة كثيفة على منطقة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت منطقة الرياض من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة ، وذلك حتى الساعة السادسة مساءً .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هناك رياح وأتربة وتدني في مستوى الرؤية الأفقية في الخرج والدرعية والزلفى والغاط والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح .

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر من بدء العاصفة الرملية اليوم على أغلب المناطق مع تراجع كبير في درجات الحرارة ويظهر بشكل ملحوظ غداً .

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