شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين بدءًا من الأربعاء القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف مشروع قطار الحرمين، أنه ابتداءً من الأربعاء القادم سيتم إعادة تسيير الرحلات، وذلك من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وهي المحطة الرئيسية لاستقبال ضيوف الرحمن وزوار المملكة وتربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أحد مسؤولي المشروع لبرنامج "120"على قناة "الإخبارية"، أن ذلك بواقع 24 إلى 30 رحلة يوميا وخلال ر‎مضان من 40 إلى 54 رحلة، لافتًا إلى أنه تم العمل على التأكد من جاهزية تشغيل القطارات ونظرًا للظروف الحالية تم تطبيق الإجراءات الاحترازية.