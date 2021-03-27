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بالفيديو.. إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين بدءًا من الأربعاء القادم

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف مشروع قطار الحرمين، أنه ابتداءً من الأربعاء القادم سيتم إعادة تسيير الرحلات، وذلك من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وهي المحطة الرئيسية لاستقبال ضيوف الرحمن وزوار المملكة وتربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أحد مسؤولي المشروع لبرنامج "120"على قناة "الإخبارية"، أن ذلك بواقع 24 إلى 30 رحلة يوميا وخلال ر‎مضان من 40 إلى 54 رحلة، لافتًا إلى أنه تم العمل على التأكد من جاهزية تشغيل القطارات ونظرًا للظروف الحالية تم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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