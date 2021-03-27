شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأرصاد": العاصفة الرملية تجتاح المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت من عواصف رملية اليوم السبت على المنطقة الشرقية وبعض منطقة القصيم ومنطقة الرياض والعاصمة الرياض .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجة الحرارة غداً بواقع 10 درجات مؤية مع نشاط للرياح بسرعة تصل إلى 50 كم / الساعة ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

وتبدأ الرياح النشطة اليوم على حفر الباطن والنعيرية والدمام والجبيل والأحساء والهفوف ، مع عواصف رملية وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية .

ويجب على سالكي الطرق مابين منطقتي الشرقية والرياض أخذ الحيطة والحذر نظراً للعواصف الرملية ، وتتأثر مساءً القصيم وشمال الرياض بالأتربة المثارة والكتلة الباردة ، وتتأثر العاصمة الرياض بالعاصفة الرملية التي ستستمر غداً أيضاً ككتلة غبارية واسعة النطاق وسريعة الحركة على معظم المناطق .