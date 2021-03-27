أخبار السعودية اليوم.. إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين بدءًا من الأربعاء المقبل.. و«الضمان الصحي» يوضّح موقف أبناء الموظفة المطلقة أو الأرملة من التأمين

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 27 مارس 2021م منها: إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين بدءًا من الأربعاء المقبل، و«الضمان الصحي» يوضّح موقف أبناء الموظفة المطلقة أو الأرملة من التأمين، أمانة تبوك تحذر المنشآت المخالفة لإجراءات كورونا خلال رمضان.

إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين بدءًا من الأربعاء المقبل

أعلن مشروع قطار الحرمين، اليوم السبت، عن إعادة تسيير الرحلات ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل بواقع 24 - 30 رحلة يوميًا.

للرجال والنساء.. الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن توفر وظائف إدارية بمسمى منسق إداري للعمل في مدينة جدة، للرجال والنساء، من حملة الثانوية أو الدبلوم فأعلى، دون اشتراط وجود خبرات سابقة.

فوز مصور سعودي بالمركز الأول في مسابقة لنخيل التمر بالإمارات

فاز المصوّر السعودي عبد الله الشيخ بن حسين بن أحمد الشيخ، بالمركز الأول في مسابقة حليفة الدولية لنحيل التمر بالإمارات، في فئة «الإنسان ونخلة التمر».

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: لقاحات كورونا فعالة وزيادة الإصابات أمر مقلق

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن لقاحات كورونا بالمملكة آمنة وفعالة تمامًا، معربًا عن أمنيته بإجبار الناس على أخذ اللقاح حتى لا يتم اتخاذ إجراءات احترازية أشد من السابقة.

أمانة تبوك تحذر المنشآت المخالفة لإجراءات كورونا خلال رمضان

وجهت أمانة منطقة تبوك، تنويهًا، لجميع أصحاب المنشآت التجارية في المنطقة، بضرورة التقيد بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى تكثيف تلك الجولات خلال رمضان.

«الضمان الصحي» يوضح موقف أبناء الموظفة المطلقة أو الأرملة من التأمين

أوضح مجلس الضمان الصحي، موقف أبناء المرأة الأرملة أو المطلقة من وثيقة التأمين، مشيرا إلى أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على زوج الموظفة إذا كان لا يعمل، أو كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من التأمين.

الحصيني: تقدم الكتلة الباردة على عدة مناطق.. وانخفاض الحرارة 9 درجات

أوضح خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر اليوم السبت على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة.

الغامدي: رؤية المملكة 2030 عززت من وضع المرأة ودورها في التنمية الاجتماعية

أكدت المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه حماية حقوق المرأة والنهوض بها محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز دورها في عمليات التنمية الاجتماعية من خلال تمكينها بشكل فاعل وحقيقي من المشاركة رفيعة المستوى في عمليات اتخاذ القرار في جميع القطاعات الحكومية والأهلية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

حساب المواطن يجدد التذكير: لا يمكن إضافة التابع عبر التطبيق

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بأنه لا يمكن إضافة التابع من خلال التطبيق، ولكن يتم إضافته من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

إغلاق 8 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق لإصابة مُصلّيين بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت، ثمانية مساجد مؤقتًا في ثلاث مناطق بعد ثبوت ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

مرور الجوف يضبط قائد مركبة مارس التفحيط

أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائد مركبة في منطقة الجوف، مارس التفحيط، مشيرًا إلى إحالته إلى الهيئة المرورية.

الخريف: دور كبير لبنك التصدير والاستيراد في مواصلة النهضة الصناعية بالمملكة

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، أن بنك التصدير والاستيراد سيكون له دور كبير في مواصلة النهضة الصناعية للمملكة.

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات السبت

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية بشكل طفيف، اليوم السبت الموافق 27 مارس 2021، في ظل تذبذب أسعار الذهب عالميًا.



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