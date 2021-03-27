«الصحة»: 502 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 355 ووفاة 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 387794 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 376558 حالة.

كما تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6643 حالة.

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