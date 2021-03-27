الصحة: لا تعارض بين فيتامين سي وأخذ لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود تعارض بين أخذ فيتامين سي قبل تلقي جرعة لقاح كورونا بساعة واحدة، ناصحة باستشارة الطبيب قبل استخدام المكملات الغذائية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يوجد تعارض بينهما، ولكن بشكل عام ينبغي استخدام المكملات الغذائية والفيتامينات تحت إشراف الطبيب، وذلك ليتم تقييم الحالة وتحديد مدى الاحتياج وصلاحية الاستخدام».

وقال المواطن في استفساره، هل يوجد تعارض لو أخذ فيتامين سي قبل جرعة اللقاح بساعة واحدة؟

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