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الصحة: لا تعارض بين فيتامين سي وأخذ لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - نصحت باستشارة الطبيب بشأن المكملات الغذائية

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود تعارض بين أخذ فيتامين سي قبل تلقي جرعة لقاح بساعة واحدة، ناصحة باستشارة الطبيب قبل استخدام المكملات الغذائية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يوجد تعارض بينهما، ولكن بشكل عام ينبغي استخدام المكملات الغذائية والفيتامينات تحت إشراف الطبيب، وذلك ليتم تقييم الحالة وتحديد مدى الاحتياج وصلاحية الاستخدام».

وقال المواطن في استفساره، هل يوجد تعارض لو أخذ فيتامين سي قبل جرعة اللقاح بساعة واحدة؟

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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