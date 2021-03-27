بالفيديو.. القبض على مرتكبي 4 جرائم سرقة محلات ومنازل وتزوير عملة

تمكّن رجال الأمن، خلال الأيام الماضية، من القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب أربعة جرائم متعددة، وذلك بمختلف مناطق المملكة، وتنوَّعت تلك الجرائم بين سرقة المحلات والمنازل وتزوير العملة.

ذكر الأمن العامّ –عبر تويتر- أنَّه تمّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تمَّ القبض على مواطنين تورطا في ارتكاب 34 جريمة تمثلت في اقتحام المتاجر والمدارس والمنازل والاستيلاء على ما بداخلها. وبلغت قيمة المسروقات قرابة 150 الف ريال

ـ تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية والسودانية، قاموا بترويج العملات النقدية المزيفة، وعثر بحوزتهم على 500 ألف ريال.

ـ تمَّ القبض على ثلاثة مواطنين سلبوا وافدًا أثناء ترجله من مركبته وإشهار السلاح عليه.

ـ تمَّ القبض على مواطنين سرقا منزلًا وسلبًا أموالًا من وافد يعمل بمحل تجاري وسرقوا بطاقات مسبقة الدفع وأموالًا تحت تهديد السلاح الأبيض.

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