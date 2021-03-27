بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: لقاحات كورونا فعالة وزيادة الإصابات أمر مقلق

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن لقاحات كورونا بالمملكة آمنة وفعالة تمامًا، معربًا عن أمنيته بإجبار الناس على أخذ اللقاح حتى لا يتم اتخاذ إجراءات احترازية أشد من السابقة.

وقال الشهري لقناة «الإخبارية»: إن هناك زيادة في أعداد المصابين بكورونا وكذلك الحالات الحرجة والوفيات خلال الفترة الحالية، وهو أمر مقلق جدًا، مشيرًا إلى أن زيادة تلقي اللقاح سيوصلنا إلى بر الأمان.

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