فوز مصور سعودي بالمركز الأول في مسابقة لنخيل التمر بالإمارات

فاز المصوّر السعودي عبد الله الشيخ بن حسين بن أحمد الشيخ، بالمركز الأول في مسابقة حليفة الدولية لنحيل التمر بالإمارات، في فئة «الإنسان ونخلة التمر».

وأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، اليوم السبت، أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها الثانية عشرة 2021 .

وجاءت النتائج على النحو التالي:

ـ الفئة الأولى «نخلة التمر» جاء في المركز الأول المصور سيد عمار السيد أحمد السيد عبد الله العاشور من الإمارات، وفاز بالمركز الثاني المصور خالد جمعة عبد الرحمن مراد البلوشي من الإمارات، وفي المركز الثالث المصورة جين إيڤون دي وال من جمهورية جنوب إفريقيا.

ـ الفئة الثانية «الانسان ونخلة التمر»، حاز على المركز الأول المصور عبد الله الشيخ بن حسين بن أحمد الشيخ من المملكة العربية السعودية، وفي المركز الثاني المصور هشام رمضان شعبان جبر حسن من مصر، وفي المركز الثالث المصور حسني المعلومي من المملكة المغربية.

من جانبه، قال أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الدكتور عبدالوهاب زايد، إنَّ ما حققته المسابقة خلال 12 عامًا يعزز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فنّ التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر.

وأضاف أنَّ الدورة الثانية عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 752 مصورًا يمثلون 25 دولة حول العالم وبلغ عدد الصور المشاركة 2263 صورة من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم بالشجرة المباركة.

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