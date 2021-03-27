إغلاق 8 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق لإصابة مُصلّيين بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت، ثمانية مساجد مؤقتًا في ثلاث مناطق بعد ثبوت ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أنَّ مجموع ما تمَّ إغلاقه من مساجد خلال الـ48 يومًا الماضية وصل إلى 381 مسجدًا، تم فتح 364 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أنَّ هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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