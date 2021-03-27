بالفيديو.. «الربيعة» يوجه رسالة شكر لمركز صحة الوهيبية بحائل

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، شكره وتقديره لجهود فريق العمل بـمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية الوهيبية بمنطقة حائل، نظير تميز المركز لشهر فبراير ٢٠٢١.

ونشرت صحة حائل –عبر تويتر- فيديو لوزير الصحة قال فيه: «يطيب لي أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير، على جهودكم الرائعة لخدمة المرضى والمراجعين، والتي أسهمت في تميز خدمات المركز وحصوله على جائزة التميز لشهر فبراير الماضي، وهذا ليس بمستغرب من أبطال الصحة من أمثالكم، فقد تعودنا منهم البذل والعطاء في تلبية احتياجات المرضى، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم».

وتابع وزير الصحة قائلا: «فخور بكم، وبما حققتموه من نجاح وتميز، متمنيا لكم دوام التوفيق لخدمة هذا الوطن الغالي ومواطنيه الأعزاء».

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