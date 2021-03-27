بالفيديو.. «الزعاق» يكشف سبب تقلبات الطقس بالمملكة ويحدّد موعد استقراره

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، سبب التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة خلال مارس وأبريل، محددًا موعد استقرار الأجواء.

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الشهور تنقسم إلى قسمين، شهور انفصالية –وهي الفاصلة بين الفصول- وشهور امتزاجية– وهي التي تعيش داخل الفصل الواحد- مشيرًا إلى أنَّ الربيع والخريف انفصالية وأن الشتاء والصيف امتزاجية».

وأوضح الزعاق أنَّ "الخريف ينسلخ من جسد الصيف، والربيع ينسلخ من جسد الشتاء، والطريق الواصل بين الشتاء إلى الصيف (الربيع) عادة ما يكون وعرًا؛ فشهري مارس وأبريل بهما شدة التقلبات الجوية؛ ولا تستقر الأجواء إلا في أوائل شهر يونيو مع دخول مربعانية (القيظ) ويتزامن ذلك مع موسم التويبع.

وتوقع الزعاق، بدء انخفاض محسوس لدرجات الحرارة لمدة ثلاثة أيام على معظم المناطق، بدءًا من اليوم السبت، مشيرًا إلى نهوض للرياح الشمالية المثيرة للعوالق في الأماكن المكشوفة على الشمالية والشرقية والوسطى من السعودية نواحي رفحاء، وحفر الباطن والصمان والدهناء، وتمتد إلى العراق والكويت.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، كذلك يتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج.

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