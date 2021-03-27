أمانة الشرقية: منع بوفيهات الإفطار والسحور بالمطاعم خلال رمضان

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بمنع إقامة بوفيهات الإفطار والسحور في المطاعم، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت أمانة الشرقية –عبر تويتر – أنه ضمن سلسلة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وجه أمين المنطقة، بالتجهيز لتطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة لشهر رمضان المبارك التي أقرتها الجهات المختصة، والتى تتضمن منع إقامة بوفيهات الإفطار والسحور في المطاعم.

كما وجه المهندس الجبير، بتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وبوابات وأعداد المتواجدين فيها، وإغلاق الحدائق الصغيرة، وكذلك تنظيم الفعاليات الرمضانية بأوقات محددة، وبتكثيف الجولات الرقابية ومنع التجمعات الرمضانية في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني

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