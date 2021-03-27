السعودية | خلال 2020.. “النقل” تحقّق منجزات عززت ريادة المملكة عالميّاً

حققت وزارة النقل العديد من المنجزات خلال عام 2020 ضمن جهودها في الارتقاء بشبكة الطرق في المملكة، حيث أطلقت حزمة من المشاريع لتعزيز السلامة والصيانة على الطرق، مما أسهم في خفض نسبة الحوادث بنسبة 21%، والوفيات بنسبة 24%، والاصابات بنسبة 20%.

وقامت الوزارة على صعيد أعمال السلامة، بتنفيذ أعمال السياج عالي الشد بطول أكثر من ألفين كيلومتر، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول 492 كيلومتراً، وأعمال الحواجز الخرسانية بطول 343 كيلومتراً، كما تم تركيب وصيانة أكثر من 12 ألف لوحة تحذيرية وإرشادية على الطرق، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 427 ألف وحدة من العلامات الأرضية وعيون القطط، كما بنت الوزارة نظام معلومات للحوادث باستخدام الأجهزة الذكية.

ونفذت الوزارة العديد من أعمال الصيانة للحفاظ على شبكة الطرق، حيث قامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بإجمالي أطوال أكثر من 127 ألف كيلومتر، كما تم استخدام كميات الإسفلت المكشوط بإجمالي طول أكثر من 165 ألف متر مكعب، وكشط وإعادة سفلتة أكثر من 12 ألف كيلومتر، كما قامت الوزارة بصيانة 62 ألف كيلومتر من الطرق الترابية من أجل تحسين ورفع جودة البنية التحتية لها، كما تم إنشاء منصة رقابة للإشراف على المقاولين.

كما قامت الوزارة بتوسيع شبكة الطرق في المملكة بأكثر من 2311 كيلومترًا وقد صُممت بالاستناد على المقاييس العالمية، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى ربط مناطق المملكة مترامية الأطراف ببعضها، وتعزيز مكانة المملكة التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا على صعيد مؤشر شبكة الطرق، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي.

كما دشنت الوزارة 33 مشروعاً خلال عام 2020 في 6 مناطق من مناطق المملكة، ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة النقل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.

كما حصلت الوزارة خلال عام 2020 على شهادة الأيزو في مشروع فحص وتقييم الجسور بناءً على معايير الجودة في الفحص والتقييم وإدارة الأصول، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمة وتوفير قواعد بيانات شاملة لجميع عناصر الجسور وتكاليف الصيانة اللازمة لها، بحيث يسهم في تقليل الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق والمحافظة على هذه الأصول وتعظيم قيمتها.

ويسهم هذا المنجز في تفعيل نظام (BMS) على صعيد أتمتة أعمال صيانة الجسور العائد على رفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن الرفع من مستوى وحالة الجسور وتحقيق رؤية المملكة 2030م بالإضافة إلى حصر جميع الأضرار الإنشائية وآلية إصلاحها وتكاليفها ووضع الأولويات للإصلاح والصيانة، ويستخدم برنامج إدارة الجسور خوارزميات لاتخاذ القرار بشكلٍ آلي معتمدًا على الموازنة بين المخاطر للعناصر الإنشائية مما يؤدي لتحديد أولويات الصيانة للعناصر الإنشائية بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشأة، وتستخدم الوزارة العديد من مؤشرات الأداء لقياس وضع شبكة الجسور بالمملكة, حيث يذكر أن وزارة النقل قامت بفحص وتقييم أكثر من 5000 جسر، وبعد حصولها على شهادة الأيزو العالمية لفحص وتقييم الجسور فإنها تعد الشهادة الثانية لها بعد حصولها على شهادة الأيزو لمشروع مسح وتقييم الطرق لعام 2019م.

كما حققت وزارة النقل شهادة الالتزام بالتميز حيث تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.