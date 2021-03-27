الصحة: التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية سبب زيادة حالات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

إصابات كورونا الجديدة

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (502) حالة مؤكدة وتعافي (355) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593) منها (635) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (387794) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (376558) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة “يرحمهم الله جميعاً” فيما تم إجراء (46328) فحصاً مخبرياً جديداً.

التواصل مع وزارة الصحة

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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