قطار الحرمين يستأنف رحلاته الأربعاء المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

أعلن قطار الحرمين اليوم أنه سيتم إعادة تشغيل القطار واستئناف رحلاته، يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مارس الجاري , الموافق 18 شعبان 1442هـ، وتشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة , المدينة المنورة , مطار الملك عبدالعزيز بجدة , ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

جاء ذلك بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن استعداداً لاستقبال المعتمرين والزوار، مع الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الجاري.

إجراءات احترازية

وقال نائب الرئيس لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربي خلال لقائه مع قناة الإخبارية إنه تم تحديد بوابات لدخول المسافرين يتم فيها قياس درجة الحرارة مع إظهار تطبيق توكلنا وأيضاً تم وضع ملصقات في الأرضيات والمقاعد لضمان المسافة الآمنة بين المسافرين والعاملين في المحطات.

الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين

وأوضح الحربي أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء إلى قبل رمضان تسيير ٢٤ إلى ٣٠ رحلة يومياً بين جميع المحطات، مبيناً أنه خلال شهر رمضان المبارك سيتم تسيير ٤٠ إلى ٥٤ رحلة في أوقات الذروة يومياً بين جميع المحطات.

وأشار الحربي إلى أن الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين ٤١٧ راكباً ونظراً لظروف الجائحة تم تقليص عدد المقاعد إلى ٢٠٠ مقعد في المركبة لضمان المسافة الآمنة.

موعد حجز التذاكر

وفي وقت سابق أفاد الحربي أن إتاحة حجز التذاكر يوم غد سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لقطار الحرمين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الجدول الجديد للرحلات، مشدداً على أن المحطات وعربات القطار ستخضع لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فايروس كورونا المستجد Covid-19 حسب البروتوكولات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص، عاداً الجانب الوقائي من أولويات استئناف التشغيل .

وأكد الحربي حرص إدارة مشروع قطار الحرمين السريع على تحقيق تطلعات العملاء الكرام، بما يواكب الإقبال المتزايد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مبينًا أن الرحلات ستنطلق حسب مواعيدها المحددة مع مراعاة أعلى اشتراطات الجودة والسلامة، وخطط إدارة الحشود في المرافق العامة.

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