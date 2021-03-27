شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اصطدام سيدة بمضحة بنزين.. فر العمال وسيطر المارة على الحريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سيطر عدد من المارة على حريق اندلع في محطة وقود بجدة، عقب اصطدام قائدة مركبة بإحدى مضخات البنزين إثر فقدانها التحكم بمركبتها، وفرار العمال من الموقع.

وأكدت مصادر في الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، مباشرة الحادثة عقب إنهاء كافة عمليات الإخماد والتثبت من عدم وجود شرر أو بقايا اشتعال.

وكان مقطع فيديو قد كشف مسارعة عدد من الحضور لإخماد الحريق، وسط مطالبات بضرورة إلزام محطات الوقود على تدريب العمالة في كيفية التصرف عند وقوع حريق وآلية إخماده، عقب فرار العمال من الموقع على الرغم من كون الحريق محدوداً.