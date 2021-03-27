شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 502 إصابات جديدة بفايروس كورونا و355 حالة تعافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت)، تسجيل 502 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 355 حالة تعافي و 6 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات بلغ 387794 حالة وأن مجموع حالات التعافي 376558 فيما بلغ مجموع الوفيات 6643 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa