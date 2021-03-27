برعاية ولي العهد.. إطلاق برنامج صنع في السعودية غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف غدًا الأحد، برنامج صنع في السعودية الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

إطلاق برنامج صنع في السعودية

ويأتي برنامج الإطلاق غدًا متضمنًا العديد من الفقرات من بينها التعريف بالبرنامج، والكشف عن الهوية، مع تسليط الضوء على عدد من القصص الملهمة والناجحة للصناعة الوطنية التي يفخر بها الجميع.

أهداف برنامج صنع في السعودية

ويُعدّ هذا البرنامج محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

فعالية افتراضية:

وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار “صُنِع في السعودية”، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً، يلي ذلك مؤتمر صحفي يعقده معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي (هنا).

شارك الخبر