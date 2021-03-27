السعودية اليوم / أمين مجلس التعاون يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج



الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا حادثة اصطدام قطارين في مصر.

وقدم معاليه أحر التعازي والمواساة لأهالي الضحايا، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل.

// انتهى //

14:52ت م

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