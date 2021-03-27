السعودية اليوم / "الموارد البشرية" تنفذ 21,614 زيارة رقابية وتضبط 2,039 مخالفة لأنظمة العمل



الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (21,614) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 18 إلى 24 من شهر مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (2,039) مخالفة لأنظمة العمل و (166) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2,044) إنذارًا.

وكانت الوزارة قد تلقت (1,025) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

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