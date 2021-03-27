السعودية اليوم / تسجيل 5 وفيات و2304 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات



أبوظبي 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2304 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 453.069 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 436.463 حالة .

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13:56ت م

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أبوظبي 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2304 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2428 حالة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 453.069 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 436.463 حالة .// انتهى //13:56ت م0044

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