السعودية اليوم / قائد القوات البرية الملكية السعودية ‏يرأس وفد وزارة الدفاع لحضور العرض العسكري ليوم الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية



الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

رأس معالي قائد القوات البرية الملكية

وتأتي مشاركة الوفد بهذه المناسبه تعزيزاً ‏للعلاقات الأخوية المتميزه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

// انتهى //

13:38ت م

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الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسرأس معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير وفد وزارة الدفاع لحضور العرض العسكري ليوم الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة يرافقه مدير مكتب معالي رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الطيار الركن عبدالإله بن راجح الكثيري ، بحضور فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية, ومعالي وزير الدفاع برويز خان ختك ومعالي قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا وعدد من كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين من مختلف دول العالم .وتأتي مشاركة الوفد بهذه المناسبه تعزيزاً ‏للعلاقات الأخوية المتميزه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.// انتهى //13:38ت م0040

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