السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات الوجه وأملج وضباء وشرما بنيوم.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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13:15ت م

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