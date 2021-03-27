السعودية اليوم / الفلبين تسجل 9595 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9595 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 712.442 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.159 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 581.161 حالة .

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12:54ت م

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مانيلا 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسسجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9595 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات .وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 712.442 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.159 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 581.161 حالة .// انتهى //12:54ت م0035

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