السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات صحية متنوعة ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م



الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً للمستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية ووسائل الحماية الشخصية والأدوية والمستهلكات الطبية إضافة إلى الميزانيات التشغيلية وتدريب الكوادر الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في الجمهورية اليمنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بقيمة إجمالية 20 مليون و500 ألف دولار أمريكي.

وأجرى المركز حملات طبية تطوعية في (مكافحة العمى - جراحة القلب - الجراحات المختصة - توزيع مستلزمات طبية) بقيمة 10 ملايين و86 ألف دولار.

كما نفذ المركز مشروعاً لضمان استمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها في جميع محافظات اليمن، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 11 مليوناً و200 ألف دولار.

وقدم المركز ومنذ بداية جائحة فيروس

كما نفذ المركز مشروعاً آخر للاستجابة الطارئة للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية والتصدي لجائحة فيروس كورونا في المرافق الصحية المستهدفة في محافظات المحور الجنوبي، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 4 ملايين دولار.

كما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة دعماً للاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا ليستفيد منها 371,950 فرداً، في محافظات عدن - لحج - حضرموت - الحديدة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 3 ملايين دولار.

ودعم المركز وزارة الصحة اليمنية بمتطلبات الوقاية الشخصية بكواشف وأجهزة تحليل كورونا، بالتعاون مع عدة منظمات بقيمة 6 ملايين دولار.

//انتهى//

12:03ت م

0033



الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً للمستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية ووسائل الحماية الشخصية والأدوية والمستهلكات الطبية إضافة إلى الميزانيات التشغيلية وتدريب الكوادر الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في الجمهورية اليمنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بقيمة إجمالية 20 مليون و500 ألف دولار أمريكي.وأجرى المركز حملات طبية تطوعية في (مكافحة العمى - جراحة القلب - الجراحات المختصة - توزيع مستلزمات طبية) بقيمة 10 ملايين و86 ألف دولار.كما نفذ المركز مشروعاً لضمان استمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها في جميع محافظات اليمن، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 11 مليوناً و200 ألف دولار.وقدم المركز ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) عدة مشروعات للتصدي لها تمثلت بالاستعداد والتخطيط للاستجابة للجائحة بقيمة 13 مليون دولار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.كما نفذ المركز مشروعاً آخر للاستجابة الطارئة للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية والتصدي لجائحة فيروس كورونا في المرافق الصحية المستهدفة في محافظات المحور الجنوبي، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 4 ملايين دولار.كما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة دعماً للاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا ليستفيد منها 371,950 فرداً، في محافظات عدن - لحج - حضرموت - الحديدة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 3 ملايين دولار.ودعم المركز وزارة الصحة اليمنية بمتطلبات الوقاية الشخصية بكواشف وأجهزة تحليل كورونا، بالتعاون مع عدة منظمات بقيمة 6 ملايين دولار.//انتهى//12:03ت م0033

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات صحية متنوعة ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.