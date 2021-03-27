السعودية اليوم / أكثر من 3 آلاف مستفيد من مركز السكر والغدد الصماء بحفر الباطن



حفر الباطن 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

قدم مركز السكر والغدد الصماء بصحة حفر الباطن خدماته العلاجية والتشخيصية لـ 3,972 مراجعاً استقبلتهم الأقسام المختلفة بالمركز خلال شهري يناير وفبراير 2021م.

وبلغ عدد مراجعي عيادة داء السكري 1143 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي قسم جراحة القدم السكري 1310 مراجعين، وبلغ عدد المستفيدات من عيادة سكري الحمل 106 مستفيدات، واستفاد من عيادة سكري الأطفال 125 طفلاً، وبلغ عدد مستفيدي قسم التثقيف الصحي 642 مستفيداً، ووصل عدد مستفيدي عيادة التغذية العلاجية 646 مستفيداً.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنوع الخدمات الصحية بين التشخيص والعلاج في مركز السكر والغدد الصماء لخدمة جميع أفراد المجتمع.

// انتهى //

10:59ت م

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