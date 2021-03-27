السعودية اليوم / تسجيل 157 وفاة و20472 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 20472 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.755.225 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.780 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.477.500 حالة .

// انتهى //

10:02ت م

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برلين 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 20472 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و157 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.755.225 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.780 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.477.500 حالة .// انتهى //10:02ت م0026

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