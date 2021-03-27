شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البرية يرأس وفد الدفاع لحضور العرض العسكري في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يرأس قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير يرافقه مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الطيار الركن عبدالإله بن راجح الكثيري وفد وزارة الدفاع لحضور العرض العسكري ليوم الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية ، وذلك بحضور الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية, ووزير الدفاع برويز خان ختك وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا وعدد من كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين من مختلف دول العالم .
وتأتي مشاركة الوفد بهذه المناسبه تعزيزاً للعلاقات الأخوية المتميزه بين المملكة