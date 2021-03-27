رئيس الجبهة الثورية يمهد لتوسيع اتفاق السلام بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، الباب، السبت، أمام توسيع اتفاق السلام، وضم أطراف "تشعر بالظلم"، على حد تعبيره.

وقال إدريس، في تصريحات صحفية: "مستعدون لفتح اتفاق سلام جوبا في حال تعرض أي شخص أو منطقة من مناطق السودان لظلم أو إجحاف".

وتابع "اتفاق جوبا مفتوح ويختلف عن الاتفاقيات السابقة، ويمكن فتح حوارات مع المناطق التي لم تعالج قضاياها، لأجل التوصل لحلول لقضاياها ومشاكلها".

وأضاف إدريس، الذي يشغل عضوية مجلس السيادة السوداني: "اتفاق السلام يستطيع معالجة أخطاء الماضي التي وقعت خلال عهد نظام الإخوان".

وانتقد زعيم الجبهة الثورية بعض الأحاديث المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي عن حديث الحركات المسلحة تتحدث باسم القبائل والمناطق، قائلا: "هذا عار من الصحة".

وطالب إدريس بـ"ضرورة مناهضة الخطاب الجهوي والعنصري الذي يتم تداوله هذه الأيام".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة اتفاق سلام في جوبا لإنهاء سنوات من الصراع، وتقاسم السلطة. لكن لا تزال بعض الحركات المسلحة خارج مظلة السلام.

والجبهة الثورية هي تكتل مشارك في المرحلة الانتقالية في السودان، ويتكون من 3 حركات مسلحة هي تحرير السودان التي تقاتل في إقليم دارفور "غرب"، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار التي تقاتل في النيل الأزرق وجنوب كردفان، والعدل والمساواة التي تقاتل في إقليم دارفور أيضا.