استشاري : إلزام الجميع بأخذ لقاح كورونا يوصلنا لبر الأمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

أوصى استشاري الأمراض المعدية الدكتور على الشهري بضرورة أخذ لقاح كورونا أياً كان نوعه، لكافة المواطنين والمقيمين ممن لا توجد لديهم موانع طبية، مشيراً إلى أن جميع لقاحات كورونا تحقق الوقاية.

الإجبار على أخذ اللقاح

وقال الشهري خلال مداخله هاتفية له مع قناة الإخبارية: لا نتمنى أن نصل إلى إجراءات احترازية أشد مما كان سابقاً ، متمنياً أن تكون هناك طريقة أخرى لإجبار الناس لأخذ اللقاح, متوقعاً أن هذا الإجراء سيوصلنا إلى بر الأمان، وأوضح الشهري أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير وهذا الأمر مقلق جداً.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

وكانت وزارة الصحة أطلقت في وقت سابق الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

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