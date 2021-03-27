وزير الصناعة : بنك التصدير والاستيراد يواصل دعم النهضة السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365- الرياض

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف ، إن بنك التصدير والاستيراد سيكون له دور مهم في مواصلة النهضة الصناعية السعودية، من خلال زيادة دعم التمويل للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية، بما يُسهم في إحداث تأثير ملموس على الصادرات السعودية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

أهداف بنك التصدير والاستيراد

ويهدف البنك إلى:

تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية

توفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية

تعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد

​تقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات.

منتجات تمويلية

ومع الانطلاق التجريبي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، فقد تم إطلاق منتجين للتصدير (التمويل السابق للتصدير وتمويل المشتري)، وسيتم تقديم حلولٍ تمويلية إضافية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير بغرض تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، وقد تم تطوير المنتجات التي سيطرحها البنك على النحو التالي:

تمويل مشتريات المواد الخام المرتبطة بعمليات التصدير

تمويل احتياجات رأس المال العامل المرتبطة بعمليات التصدير

التمويل غير المباشر (مثل الضمانات) من خلال التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية

سندات تأمين الصادرات للحد من مخاطر سداد مستوردي السلع المحلية .

كما تم تصميم منتجات تتوافق مع احتياج مختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة -بجميع القطاعات الغير نفطية – وبإمكانكم التقديم لطلب إحدى المنتجات التمويلية التالية:​

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