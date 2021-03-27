انتشال 7 ناجين من القارب المنكوب في السودان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365- متابعة

تم العثور على 7 ناجين في غرق قارب كان يقل مسؤولين محليين في منطقة حلفا أقصى شمال السودان، فيما تتواصل عمليات البحث عن 4 مسؤولين كانوا على متن القارب.

واستعانت السلطات السودانية بفرق إنقاذ مصرية لإنقاذ ركاب القارب، وساهمت الأحوال الجوية السيئة في غرق المركب، دون مرافقة فرق إنقاذ سودانية للوفد. وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الذين كانوا موجودين على متن العبارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصاً، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات وكانوا في طريقهم للقاء مدير الجمارك السودانية ووزير البنى التحتية بمعبر أرقين.

شارك الخبر