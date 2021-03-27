الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

شاهد.. اشتعال محطة وقود بعد اصطدام مركبة بمضخة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام مركبة بمضخة بنزين داخل محطة وقود ما تسبب في اشتعال النيران في المحطة.

وبين المقطع لحظة تحرك مركبة لتأخذ دورها في الحصول على الوقود لكنها انحرفت وصدمت المضخة ما أدى إلى اشتعال النيران في المحطة.

وعلى الفور سارع العديد من عمال المحطة والأشخاص المتواجدين في محطة الوقود إلى إخماد الحريق بسرعة باستخدام طفايات الحريق .

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الحادث وقع في جدة وتحديدًا في شارع فلسطين.



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