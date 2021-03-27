الحصيني : تراجع درجات الحرارة وغبار كثيف بسبب الكتلة القطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365- الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني تراجع درجات الحرارة في السعودية اليوم بسبب وصول كتلة باردة خاصة المناطق الشمالية في المملكة.

تراجع درجات الحرارة

وقال الحصيني : الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر اليوم السبت على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة متوقع أن تمتد بإذن الله لمناطق الشرقية والرياض ( البداية من شمالها ثم وسطها ثم جنوبها بما فيها العاصمة الرياض ) من مساء اليوم السبت 1442/8/14هـ مع انخفاض في الحرارة من 6 إلى 9 °C ورياح وغبار.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية ) يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، كذلك يتوقع تأثر سواحل ( تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تتحول مساءً على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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