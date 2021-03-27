الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

تنبيه من حالة الطقس في المدينة وينبع حتى الـ8 مساء

متابعات الخليج 365- الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا، تبدأ من الساعة الـ ٨ صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ ٤ مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الـ ٤ مساءً .

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية ) يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، كذلك يتوقع تأثر سواحل ( تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تتحول مساءً على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

شارك الخبر