السعودية | مدير الصحة الخليجي: ارتفاع حالات كورونا في السعودية طبيعي

شكرا لقرائتكم مدير الصحة الخليجي: ارتفاع حالات كورونا في السعودية طبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت السعودية خلال الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في العدد المسجل لحالات فيروس كورونا المستجد، حيث إنها سجلت، أمس الجمعة، لأول مرة منذ نحو 4 أشهر إصابات تتجاوز حاجز الـ 500 إصابة، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المتابعين في داخل البلاد، حيال هذا الملف الذي أرهق كاهل الدول من مختلف أرجاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، في تصريح صحافي لـ"العربية.نت": إن الفترة القليلة الماضية في السعودية شهدت ارتفاعا عاليا جداً في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي صاحبه أيضا ارتفاع في عدد الحالات الحرجة، التي قد ينعكس على إثرها تزايد حالات الوفيات، وهو الأمر الذي قد ينسف كافة الجهود المعمول بها من قبل الجهات الحكومية التي تكافح انتشار هذا الفيروس على رأسها وزارة الصحة، وهذه الأرقام العالية المسجلة تعد أمراً طبيعياً نظير تخفيف الإجراءات، ومن ثم عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمفتوحة".

وأوضح العمار أن هناك نموا متسارعا في مسألة تطور اللقاحات المكافحة لفيروس كورونا المستجد، حيث إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت خلال الآونة الأخيرة خمسة لقاحات آمنة جديدة، ستساهم في زيادة نسبة التحصين المجتمعي والاقتراب من الوصول إلى نهاية الجائحة، كما أننا نبشر الناس بأن هناك أيضاً نتائج مبشرة على بعض الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس وهي تحت الدراسة الآن، وسترى النور في القريب العاجل.

وتابع: "عدد الأشخاص الذين تم تحصينهم اليوم من مختلف أرجاء دول العالم بلغ أكثر من مليار شخص، وهو المسار الذي ينصح به، حيث إنه لا يصاحبه أي وفيات أو جلطات أو إصابات خطيرة مع الأعراض الجانبية الطبيعية، الأمر الذي يجعلنا نوضح مجددا أن هذه اللقاحات التي وثق بها هؤلاء الناس خصوصاً هنا في السعودية، جاء بعد مراحل تجارب سريرية عالية جداً ذات صرامة دقيقة، مع متابعة لجان علمية مشكلة بعناية جعلتها تنجح بتجاوزها، وأنصح الجميع بأخذ الموعد الأقرب المتوفر لهم لأخذ اللقاح".

أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، فأوضح أنه من حيث الأرقام هناك تفاوت بين الدول بعضها دخلت موجة ارتفاعات وبعضها في مراحل استقرار، وأن هناك نسبة تحصين عالية في هذه الدول وهو الذي سيساهم بتحقيق المناعة المجتمعية قريباً.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، كانت قد أعلنت إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس (كورونا) في البلاد تجاوز الثلاثة ملايين و500 ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.