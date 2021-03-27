شكرا لمتابعة خبر عن 100 ألف ريال غرامة والحبس والإبعاد في انتظار المتسولين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد نظام مكافحة التسول الجديد، عقوبات المتسول والتي تقررت بالسجن لمدة تصل عام وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال؛ حيث يعاقب كل من امتهن التسول أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال.

وفي السياق نفسه، يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا.

ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوج السعودية أو أبنائها بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها، وتضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.